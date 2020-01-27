Kapaklı Belediyesi, depremin yaşandığı Elazığ'a "mobil ikram aracı" gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapaklı Belediyesi, depremin yaşandığı Elazığ'a 'mobil ikram aracı' gönderdi - Son Dakika

Kapaklı Belediyesi, depremin yaşandığı Elazığ'a "mobil ikram aracı" gönderdi

6 saat önce

Kapaklı Belediyesinin, depremden etkilenen vatandaşlar ve arama kurtarma ekipleri için gönderdiği "mobil ikram aracı" Elazığ'a ulaştı.

Kapaklı Belediyesi, depremin yaşandığı Elazığ'a

Kapaklı Belediyesinin, depremden etkilenen vatandaşlar ve arama kurtarma ekipleri için gönderdiği "mobil ikram aracı" Elazığ'a ulaştı.

Mobil ikram aracından ücretsiz çay, kahve ve sıcak çorba ikramı yapılacak.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar ile arama kurtarma ekiplerine destek için belediyenin mobil ikram aracını bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki gelişmeleri hassasiyetle takip ettiklerini, yardım için AFAD yetkilileriyle irtibat halinde olduklarını belirten Çetin, "İhtiyaç duyulması halinde AFAD ile koordineli yardım kampanyası organize edilecektir. Devletimiz tüm kurumlarıyla en hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaşmış ve gerekli yardımlarda bulunmaya devam etmektedir. Rabbim depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar versin. Dualarımız ve kalbimiz sizinle." dedi.

Kapaklı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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