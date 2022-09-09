Kapaklı Belediyesi spor kulüplerine forma desteğinde bulundu - Son Dakika
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Kapaklı Belediyesi spor kulüplerine forma desteğinde bulundu

09.09.2022 10:54
Kapaklı Belediyesi spor kulüplerine forma desteğinde bulundu

Kapaklı Belediyesi, ilçedeki sporcu ve spor kulüplerine yönelik desteklerini sürdürüyor.

Kapaklı Belediyesi, ilçedeki sporcu ve spor kulüplerine yönelik desteklerini sürdürüyor.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklıspor Kulüp Başkanı Cengiz Vural, Kapaklı Sitespor Kulüp Başkan Yardımcısı Ömer Erdimen, Kapaklı Kartalspor Kulüp Başkanı Ümit Saraç, Karaağaçspor Kulüp Başkanı Özgür Cengiz ve Pınarçaspor Kulüp Başkanı Taner Diril ile takımların teknik direktörü ve futbolcularını makamında ağırladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özden ve Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Vildan Koca'nın da hazır bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Çetin, spor ve sporcuyu her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren spor kulüpleri ile koordineli çalıştıklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Amacımız amatör bir ruhla ilçemizdeki tüm gençlerimize ulaşmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyarak spor ile iç içe yaşamalarını sağlamak. Her geçen yıl da lisanslı sporcu sayımızı artırmak istiyoruz. Kapaklıspor basketbolda 2.Lig'e yükselerek gururumuz oldu.

Sitespor kadın voleybol takımı ile yine 2.Lig'de mücadele edecek. Kartalspor ve Karaağaçspor takımlarımızın kadın futbol takımı kurma çalışmaları var. Sporun tüm branşlarında aktif olarak daha çok gencimize ulaşmak için işbirliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sürdürülebilir yapı kurarak 'Spor Kenti Kapaklı' sloganıyla ilçemizde bir spor kültürü oluşturmak istiyoruz."

Çetin, yerel yönetim olarak her daim sporun ve sporcunun yanında olarak desteklerini sürdüreceklerini belirterek, tüm takımlara 2022-2023 sezonunda başarı diledi.

Ardından Çetin, formaları takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Çetin, Özgür Cengiz, Kartalspor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapaklı Belediyesi spor kulüplerine forma desteğinde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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