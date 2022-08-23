Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin , burada yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinden bu yana kurslardan yararlanan öğrenci sayısının 12 kat arttığını söyledi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da düzenlenen yaz kurslarında 12 bin öğrenci eğitim gördü - Son Dakika

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