Kapaklı'da düzenlenen yaz kurslarında 12 bin öğrenci eğitim gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Kapaklı'da düzenlenen yaz kurslarında 12 bin öğrenci eğitim gördü

23.08.2022 10:36
Kapaklı'da düzenlenen yaz kurslarında 12 bin öğrenci eğitim gördü

Kapaklı Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük işbirliğiyle düzenlenen yaz kurslarında 12 bin öğrenci eğitim aldı.

Kapaklı Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük işbirliğiyle düzenlenen yaz kurslarında 12 bin öğrenci eğitim aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13 farklı branşta düzenlenen yaz kursları tamamlandı. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere Kapaklı Stadyumunda düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, burada yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinden bu yana kurslardan yararlanan öğrenci sayısının 12 kat arttığını söyledi.

Çetin, gelecek yıllarda kurslara katılım sayısını 30 bine çıkarma hedefleri olduğunun altını çizdi.

Ardından öğrencilere sertifikaları verildi.

YORUMLAR
500
SRC sınavında 5 joker yakayı ele verdi SRC sınavında 5 joker yakayı ele verdi SRC sınavına girmeye çalışan joker yakayı ele verdi SRC sınavına girmeye çalışan joker yakayı ele verdi
Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapaklı'da düzenlenen yaz kurslarında 12 bin öğrenci eğitim gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:53 Civan Canova'nın cenaze namazında utanç veren anlar! Bir kadın sırıtarak ünlülerle fotoğraf çektirme mücadelesine girişti
14:45 Fuhuş hayali kötü bitti! Sarhoş eskort 55 yaşındaki adamın kulağını koparıp midesine indirdi
14:20 Russell Crowe'dan takipçilerine 'Türkiye' çağrısı: Gitmek için plan yapın
14:13 Bakan Vahit Kirişci'den vatandaşı ilgilendiren önemli açıklama: Tarım Kredi ürünleri zincir marketlerde de satılacak
14:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz çağrı! Ekonomideki son gelişmeler ele alınacak
13:56 Fatih Terim belgeselinin çıkış tarihi belli oldu! Netflix'te yayınlanacak
13:49 Galatasaray, Milan'ın sol beki Toure için düğmeye bastı! Bonservisi için 2,5 milyon euro teklif edildi
13:41 Muğla Valiliği, Milyon Fest Fethiye'yi iptal etti! CHP'li belediye başkanı çılgına döndü
13:33 Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması: Şu anda gündemimizde yok, aralık ayında tekrar masaya yatıracağız
13:27 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben beşli çetenin adamı değilim, ben esnafın, sanatkarın, çiftçinin, alın teri dökenlerin adamıyım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 15:05:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kapaklı'da düzenlenen yaz kurslarında 12 bin öğrenci eğitim gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement