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Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları, Diyarbakır'da gösteri sundu - Son Dakika

Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları, Diyarbakır'da gösteri sundu

20.12.2021 11:46
Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları, Diyarbakır'da gösteri sundu

Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncularının sahnelediği "Entrikalı Dolap Komedyası", Diyarbakır'ın Ergani ve Hani ilçelerinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncularının sahnelediği "Entrikalı Dolap Komedyası", Diyarbakır'ın Ergani ve Hani ilçelerinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ergani Öğretmen Okulu Konferans Salonu ile Hani Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda ikişer seansta sanatseverlerle buluşan oyun, beğeni topladı.

Ergani'deki oyunu Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan da izledi.

Çetin'e oyun sonunda plaket takdim edildi.

Çetin, yaptığı açıklamada, Kapaklı'nın adını her alanda duyurmaya devam ettiklerini söyledi.

Belediye bünyesinde kurdukları tiyatro ekibinin çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü belirten Çetin, "Bu güzel oyunun kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyor, misafirperverliğinden dolayı tüm Hani ve Erganililere şükranlarımı sunuyorum. Emeklerinden dolayı tiyatro kulübümüzün tüm üyelerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları, Diyarbakır'da gösteri sundu
Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları, Diyarbakır'da gösteri sundu
Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları, Diyarbakır'da gösteri sundu
Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları, Diyarbakır'da gösteri sundu

Diyarbakır, Tiyatro, oyunlar, Hani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları, Diyarbakır'da gösteri sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları, Diyarbakır'da gösteri sundu - Son Dakika
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