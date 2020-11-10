Kapaklı Belediyesine girişte HES kodu sorgulanıyor - Son Dakika

Kapaklı Belediyesine girişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulanmasına başlandı.

Vatandaşlar belediyeye girişlerinde görevli personele TC kimlik numarasını ibraz ederek, yeni kimlik kartına ve yeni ehliyete sahip vatandaşlar ise kimlik çipini okutarak işlemlerini yapabiliyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, bakanlığın talimatı ile belediyede HES kodu uygulamasını başlattıklarını belirterek, "Bu uygulama ile vatandaşlarımız daha sağlıklı ve daha güvenli şekilde işlemlerini yapabilecek. Maske, mesafe ve hijyen kurallarımıza uyarak koronavirüs ile mücadelemize devam ediyoruz." dedi.