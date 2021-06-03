Kapaklı Belediyesinin düzenlediği kurslarda üretilen ürünler sergilendi - Son Dakika

Kapaklı Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü ve Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kadınlara ve engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen kurslarda ortaya çıkarılan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi, Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Emek Sepeti Üretim Atölyesi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurslarda üretilen el emeği ürünler Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile "Emek Sepeti ve Hayat Boyu Öğrenme" adlı sergide görücüye çıktı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin tamamen sona ermesi ile bu tür etkinliklere daha da hız verileceğini kaydetti.

Çetin, şöyle konuştu:

"Özlediğimiz tabloyu karşımızda görüyoruz. Bir buçuk yıldır bu topluluğu özlemiş bulunmaktayız. Kadın Aile Müdürlüğümüz ve Kültür Müdürlüğümüz tarafından devam eden kurslarımızın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile de önemli etkinlikler yapıyoruz. Gençlerimize yönelik ciddi bir faaliyetimiz var. Bu bağlamda hem kültürel, hem sportif hem de sanatsal etkinliklerimizi yapıyoruz. Umuyorum en kısa zamanda bu maskelerden de kurtularak etkinliklerimizi arttırarak devam edeceğiz."

Çetin ve katılımcılar el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret etti.

Serginin açılışına AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Recep Biyik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, Kapaklı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Çoğu, Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şube Başkanı Hayati Çakan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şube Temsilcisi İbrahim Çetintaş, kurs öğreticileri, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.