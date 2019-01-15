Son Dakika Haberleri: Kapaklı'da 1 Kişi Dolandırıcılıktan Yakalandı

Kapaklı'da 1 Kişi Dolandırıcılıktan Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

Kapaklı'da 1 Kişi Dolandırıcılıktan Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan, ayrıca dolandırıcılık suçundan 5 adet sabıkası bulunan M.S.F. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs Çerkezköy K1 Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:24 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa
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