Kapaklı'da 1 Kişi Dolandırıcılıktan Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan, ayrıca dolandırıcılık suçundan 5 adet sabıkası bulunan M.S.F. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs Çerkezköy
K1 Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:24 Kaynak: İHA
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