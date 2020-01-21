Kapaklı'da aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapaklı'da aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kapaklı'da aranan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı'da aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi'de kontrollerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı olduğu tespit edilen bir aracı durdurdu.

Araç sürücüsü M.Z.M'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, İnönü mahallesi, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:54 Kaynak: AA
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