Kapaklı'da aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kapaklı'da aranan şüpheli yakalandı
6 saat önce
Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:54 Kaynak: AA
Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı.
İnönü Mahallesi'de kontrollerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı olduğu tespit edilen bir aracı durdurdu.
Araç sürücüsü M.Z.M'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir