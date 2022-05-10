Kapaklı'da asayiş - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri, çevreye rahatsızlık veren araçları denetledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek sesli müzik yayını yapan ve abartı egzoz kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde abartı egzoz kullanan bir kişiye bin 823 lira, yüksek sesle müzik yayını yapan 4 sürücüye 744 lira ceza yazıldı.

Öte yandan denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen bir otobüse de bin 823 lira cezai işlem uygulandı.

- Motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Kapaklı ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K'ya ait motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu motosikleti çalanların Ö.M. ve S.K. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler Kızılpınar Mahallesi'nde yakalandı, motosiklet sahibine teslim edildi.

-Kumar oynayan 5 kişi hakkında işlem yapıldı

Kapaklı ilçesinde kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Denetimlerde, kıraathanedeki 5 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında idari ve adli işlem yapıldı, işletmeye de idari işlem uygulandı.