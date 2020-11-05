Kapaklı'da asfaltlama ve kaldırım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kapaklı Belediyesince başlatılan sıcak asfalt, kaldırım ve bordür çalışmaları devam ediyor.

İnönü ve Mimar Sinan mahallelerinde devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Çetin, daha yaşanabilir bir şehir için gayret gösterdiklerini söyledi.

Vatandaşları toz, çamur ve çukur derdinden kurtarmak için söz verdiklerini anımsatan Çetin, şöyle konuştu:

"Verdiğimiz sözleri hayata geçirebilmek için kentimizin dört bir noktasında sıcak asfalt, kaldırım ve bordür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığı cadde ve sokaklarımızda çizgi çalışması da gerçekleştiriyoruz. Havalar müsaade ettikçe cadde ve sokaklarımızda çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah, 2021 yılının sonuna kadar ilçemizin her yerini asfalt, kaldırım ve bordür ile kaplayacağız."