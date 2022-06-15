Kapaklı'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
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Kapaklı'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

15.06.2022 16:02
Kapaklı'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kapaklı Kaymakamlığı ve Kapaklı Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Kapaklı'nın Parlayan Yıldızları töreninde ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceye giren 350 öğrenciye ödülleri verildi.

Kapaklı Kaymakamlığı ve Kapaklı Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Kapaklı'nın Parlayan Yıldızları töreninde ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceye giren 350 öğrenciye ödülleri verildi.

Kapaklı Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, siyasi parti temsilcileri, hayırsever iş insanları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, burada yaptığı konuşmada başarılı öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleri kutladı.

Konuşmanın ardından öğrencilerin ödülleri Kaymakam Sağır, Çetin, Danışmaz ve hayırsever iş insanları tarafından takdim edildi.

Ayrıca hayırseverlere plaketleri Kaymakam Sağır tarafından verildi.

Programda halkoyunları gösterisi ve öğretmenlerden oluşan koronun konseri gerçekleşti.

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Kaynak: AA

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