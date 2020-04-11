Kapaklı'da belediye hoparlörlerinden müzik yayını yapıldı - Son Dakika

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Kapaklı'da belediye hoparlörlerinden müzik yayını yapıldı
6 saat önce
Kapaklı ilçesinde belediye hoparlörlerinden müzik yanını yapıldı.
Kapaklı ilçesinde belediye hoparlörlerinden müzik yanını yapıldı.
Belediye Başkanı Mustafa Çetin, dün gece başlayan ve 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağının ardından ilçedeki vatandaşlara motivasyon amaçlı belediye hoparlöründen müzik yayını yaptırdı.
Çetin, yaptığı açıklamada, 48 saat evlerinde kalacak vatandaşların moral ve motivasyonlarını en üst seviyede tutmak için hoparlörlerden "Türkiyem", "İzmir Marşı", "Dombra", "Bir başkadır benim memleketim" ve "Bu ne dünya kardeşim" şarkılarını çaldıklarını belirterek, bu sıkıntılı sürecin hep birlikte aşılacağını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:20 Kaynak: AA
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