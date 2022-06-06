Kapaklı'da çevre temizliği yapıldı, fidan dikildi - Son Dakika
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Kapaklı'da çevre temizliği yapıldı, fidan dikildi

06.06.2022 16:41
Kapaklı'da çevre temizliği yapıldı, fidan dikildi

Kapaklı ilçesinde, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yapıldı, fidan dikildi.

Kapaklı ilçesinde, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yapıldı, fidan dikildi.

Kapaklı Belediyesi ve BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Kazak Gölü mesire alanında çevre temizliği yapıldı. Etkinliğe katılanlar Mimar Sinan Mahallesi'nde de belirlenen 3 bin 100 metrekare alanda 200 fidanı toprakla buluşturuldu.

Kapaklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hüseyin Özel tarafından katkılarından dolayı BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilisine şilt takdim edildi.

Çevre Haftası etkinlikleri hafta boyunca devam edecek.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapaklı'da çevre temizliği yapıldı, fidan dikildi - Son Dakika

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