Kapaklı'da çevre temizliği yapıldı, fidan dikildi

Kapaklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hüseyin Özel tarafından katkılarından dolayı BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilisine şilt takdim edildi.

Kapaklı Belediyesi ve BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Kazak Gölü mesire alanında çevre temizliği yapıldı. Etkinliğe katılanlar Mimar Sinan Mahallesi'nde de belirlenen 3 bin 100 metrekare alanda 200 fidanı toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA

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