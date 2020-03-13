Kapaklı'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Kapaklı'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Kapaklı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Kapaklı'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Kapaklı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Belediyenin iştiraki olan KENTAŞ tarafından ilçedeki okullarda ve toplu taşıma araçlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, halk sağlığının çok önemli olduğunu, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Alınan tedbirlerin yanı sıra bireysel tedbirlerin de önemine işaret eden Çetin, "Kişisel temizliğe büyük önem veren milletimizin, bu süreçte daha hassas bir şekilde davranmasını istirham ediyorum. Sağlık Bakanlığımız tarafından hazırlanan broşürlerde yer alan bilgileri uygulamaya özen göstererek, ailemizle ve yakınlarımızla da paylaşmanızı, bu süreçte gereken hassasiyeti göstermenizi rica ederim." dedi.

Mustafa Çetin, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:17 Kaynak: AA
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