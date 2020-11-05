Kapaklı'da dışarı çıkamayan yaşlılara gönüllü hizmet verenlere plaket sunuldu - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara gönüllü hizmet veren vatandaşlara Kapaklı Belediyesi tarafından plaket takdim edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren "Evde Bakım ve Destek Hizmetleri" ekipleri ile Kazak Gölü Kır Bahçesi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Çetin, burada yaptığı açıklamada, gönüllülerin yaşlı vatandaşlara ulaşarak hizmet verdiklerini söyledi.

Belediyede herkesle görüşüp zaman ayırmaya çalıştığını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Kapaklı'da dinleyeni bulmak gibi bir özlem var. Göreve geldiğimiz günden beri yoğun şekilde çalışmaya, çaba göstermeye gayret ediyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde sizler gibi tamamen gönüllülük esası ile vatandaşlarımıza hizmet etmek isteyen herkese çok teşekkür ediyorum. Önemli bir görev üstlenmiş bulunuyorsunuz, pandemiden dolayı dışarı çıkamayan yaşlılarımızın temizlikten kuaföre, sağlıktan diğer temel ihtiyaçlarına kadar yardımlarına koşuyorsunuz, Allah hepinizden razı olsun. Gönül belediyeciliği derken tam olarak bundan bahsediyorduk."

Kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdür Vekili Mehmet Doğancı ise gittikleri evlerde yaşlıların gülümsemesinin kendilerini de mutlu ettiğini anlatarak, "Belediyemizin şefkat elini vatandaşlarımıza uzatıyoruz, hedefimiz daha fazla aile ve gönüle dokunmak. Bu hizmette bizle olan gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Programının ardından Çetin, gönüllü olarak Evde Bakım ve Destek Hizmetlerinde görev yapan vatandaşlara plaket takdim etti.