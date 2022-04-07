Kapaklı'da "Dünya Sağlık Haftası" kutlandı - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde "Dünya Sağlık Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce, farkındalık oluşturulması amacıyla ilçe merkezine kurulan stantta, vatandaşların tansiyon takibi yapıldı ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin vatandaşlara tansiyon takiplerini yaptırmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Çetin, "Tüm hemşehrilerimize sağlıklı bir yaşam diliyor, toplum sağlığı için görevini özveriyle yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızın Dünya Sağlık Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Stantta ilçe sakinlerinin sağlıkla ilgili soruları da cevaplandırıldı.