Kapaklı'da "Dünya Sağlık Haftası" kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kapaklı'da "Dünya Sağlık Haftası" kutlandı

07.04.2022 14:10
Kapaklı'da "Dünya Sağlık Haftası" kutlandı

Kapaklı ilçesinde "Dünya Sağlık Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kapaklı ilçesinde "Dünya Sağlık Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce, farkındalık oluşturulması amacıyla ilçe merkezine kurulan stantta, vatandaşların tansiyon takibi yapıldı ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin vatandaşlara tansiyon takiplerini yaptırmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Çetin, "Tüm hemşehrilerimize sağlıklı bir yaşam diliyor, toplum sağlığı için görevini özveriyle yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızın Dünya Sağlık Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Stantta ilçe sakinlerinin sağlıkla ilgili soruları da cevaplandırıldı.

YORUMLAR
500
Tarsus'ta Avukatlar Günü kutlandı Tarsus'ta Avukatlar Günü kutlandı Kırşehir'de Avukatlar Günü kutlandı Kırşehir'de Avukatlar Günü kutlandı Niğde'de Avukatlar Günü kutlandı Niğde'de Avukatlar Günü kutlandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapaklı'da 'Dünya Sağlık Haftası' kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
14:07 Anlatılan Nisa bebeğin hikayesi: Apartmanın önüne bıraktım, zillere bastım ki kolay bulunsun, 2 gün sonra gidip baktım
13:58 Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
13:47 Ferman Toprak ailesinin yıllar önce yaşadığı silahlı saldırı hakkında konuştu: 178 kurşunlu saldırıdan kurtulduktan sonra kekeme kaldım
13:41 CHP Lideri, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına önerilmesini yorumladı: Bir CHP'linin önerilmesinden memnuniyet duydum
13:38 İstanbullular şemsiyelerinizi hazırlayın: 16.00-20.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak geliyor
13:36 Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
13:34 Chelsaa'nin hocası çöküşü itiraf etti: Böyle devam edersek perişan oluruz
11:48 Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz davanın Suudi Arabistan'a devrine ilişkin konuştu: Hükümet döndü, ben dönmem!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 14:15:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kapaklı'da "Dünya Sağlık Haftası" kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement