Kapaklı'da düzenlenen "Karne Şenliği"ne katılım yoğun oldu - Son Dakika

Kapaklı Belediyesi tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla "Karne Şenliği" düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenlikte çok sayıda öğrenci mini atölyelerde el işi yaptı, oyun konsolunda oynadı, çizgi film maskotları ile eğlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, şenlikte düzenlenen farklı etkinliklerle çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Çetin, şöyle konuştu:

"Sinemalarla, tiyatrolarla etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Bugün de şenliğimize güzel bir ilgi var. Çocuklarımız burada eğlenirken, velilerimiz de hemen balo salonumuzda sinema filmleri izleyerek vakit geçiriyor. Şenliğimize katılan tüm velilerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum."