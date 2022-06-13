Kapaklı'da hurda eşyaların olduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kapaklı'da hurda eşyaların olduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

13.06.2022 17:11
Kapaklı'da hurda eşyaların olduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesinde içinde hurda eşyaların bulunduğu bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapaklı'da hurda eşyaların olduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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