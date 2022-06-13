Kapaklı'da hurda eşyaların olduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesinde içinde hurda eşyaların bulunduğu bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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