Kapaklı'da imara aykırı ve çevre kirliliğine neden olan ağıllar yıkılıyor - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde imara aykırı ve çevre kirliliğine neden olan ağılların yıkımına başlandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Umumi Hıfzıssıhha kararı kapsamında, Belediye ve Kaymakamlık ekiplerinin nezaretinde yıkım işlemlerini yapıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bir değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi.

Daha modern, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Kapaklı'yı inşa etmek ve şehir kimliğine dönüştürmek için çalıştıklarını anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"İlçemizin farklı mahallelerindeki ağılların hem görüntü hem de çevre kirliliğine sebebiyet vermesi, vatandaşlarımızı ciddi anlamda rahatsız ediyor. Vatandaşlarımız bu konuyla ilgili belediyemize yoğun şekilde şikayetlerde bulunuyor. Bununla beraber konuyla ilgili Kapaklı Kaymakamlığımız tarafından oluşturulan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile imara aykırı ve çevre kirliliğine sebebiyet veren ağılların yıkımına başlanmış durumda. Bu alanların temizlenmesinin ardından Kapaklı'mızı istediğimiz modern şehir görüntüsüne kavuşturmuş olacağız."