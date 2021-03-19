Kapaklı'da "Kahraman Türk Kadınları" adlı oratoryo sahnelendi - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Kahraman Türk Kadınları" adlı oratoryo gösterisi sahnelendi.

Kapaklı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğünce organize edilen, Atatürk Kültür Merkezi'nde Mavi-Beyaz tiyatro grubu tarafından sahnelenen, yönetmenliğini Selahattin Çiçek'in yaptığı gösteri beğeni topladı.

Çanakkale Savaşı'nda cepheye koşan kadınların anlatıldığı oratoryo, izleyicileri duygulandırdı.

Oyunculara çiçek ve plaket takdim eden Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "Pandemi kurallarına uygun şekilde yaptığımız bu organizasyonlarımızı daha çok vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Burada Anadolu kadınının nasıl özveri ortaya koyduğunu arkadaşlarımız sahnede anlattılar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Gösteriyi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şube Başkanı İbrahim Çetintaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar izledi.