Kapaklı'da kaybolan yaşlı adam jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

Sağlık durumu iyi olan Yılmaz, ailesine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada Yılmaz'ı, Saray ilçesine bağlı Küçükyoncalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buldu.

Pınarça Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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