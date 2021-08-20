Kapaklı'da kumar oynayan 5 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Denetimlerde, kıraathanedeki 9 kişiden 5'inin kumar oynadığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında idari ve adli işlem yapıldı, işletmeye de idari işlem uygulandı.

Kapaklı ilçesinde bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiyi idari ve adli işlem uygulandı.

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