Alanda su sistemi ve çevre düzenlemesi işlemleri tamamlandı, çöp konteynerleri ve mobil tuvaletler de alana konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da kurban satış yerlerindeki hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

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