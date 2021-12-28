Üye Girişi
Kapaklı'da kursiyerler ürünlerini sergiledi - Son Dakika

Kapaklı'da kursiyerler ürünlerini sergiledi

28.12.2021 14:09
Kapaklı'da kursiyerler ürünlerini sergiledi

Kapaklı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 10 kursta üretilen el emeği göz nuru ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kapaklı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 10 kursta üretilen el emeği göz nuru ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde açılan sergiyi ziyaret eden Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır ve Belediye Başkanı Mustafa Çetin, emeği geçen kursiyer ve kurs öğreticilerine teşekkür etti.

Çetin, sergide birbirinden güzel ürünlerin yer aldığını belirterek el emeği, göz nuru ürünleri çok beğendiğini söyledi.

İlçede kültür, sanat, mesleki ve sportif kurslar düzenleyerek vatandaşların sosyalleşmesi adına büyük bir çalışma sarf ettiklerini anlatan Çetin, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışarak tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm kursiyerlerimize ve kurs öğreticilerimize emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

YORUMLAR
500

Halk Eğitimi Merkezi, İsmetpaşa Mahallesi, alışveriş, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapaklı'da kursiyerler ürünlerini sergiledi - Son Dakika


Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Panik butonuna basıp polisi harekete geçiren taksici, akılsız başının cezasını çekti Panik butonuna basıp polisi harekete geçiren taksici, akılsız başının cezasını çekti         
12:06
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23

Son Dakika Haberleri
13:58 Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz
13:43 11 bin yıl öncesine dayanan dostluk: Köpekler ve insanlar
13:38 Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü!
13:31 Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi
13:25 CHP'li belediye başkanlarından İBB'ye başlatılan teftişe karşı birlik mesajı: Artık baskı düzenine geçilmiştir
13:23 Dünyaca ünlü rapçi Drake, sokaktaki insanlara deste deste para dağıttı
13:19 Abdullah Gül, Millet İttifakı'nın adayı olur mu?
13:18 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye için kritik gün: Doku nakli sonrası uyandırılacak
13:05 CHP'li 11 belediye başkanından ortak açıklama: İBB'ye yapılan bize yapılmıştır
13:02 Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 14:15:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kapaklı'da kursiyerler ürünlerini sergiledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement