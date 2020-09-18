Kapaklı'da kurslara ilgi artıyor - Son Dakika

Kapaklı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ile Tekirdağ Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) işbirliğinde düzenlenen İşaret Dili Eğitimi ile Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı kurslarına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Kapaklı'da kadınlara yönelik etkinlikler devam ediyor.

İsmetpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kadın ve Aile Aktivite Merkezi'nde süren kurslarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünler ürettiklerini söyledi.

Çetin, "Yine işitme engelli vatandaşlarımızla daha etkili iletişim kurmak amacıyla düzenlenen işaret dili eğitimimiz de devam ediyor. Kurslarımız ile hem vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeye hem de onlara aktif olabilecekleri nitelikli ortamlar hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.