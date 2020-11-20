Kapaklı'da masa tenisi turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Kapaklı'da masa tenisi turnuvası düzenlendi

Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce masa tenisi turnuvası düzenlendi. Kovid-19 tedbirleri uygulanarak Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya 28 sporcu katıldı. 3 gün süren turnuvada finalde rakibi Aydın Çakır'ı mağlup eden Davut Keskin birinci oldu. Final müsabakasını seyreden Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, maç sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren Davut Keskin, Aydın Çakır ve Özdağ Erdoğan'a ödüllerini verdi. Turnuvaya katılan sporculara teşekkür eden Çetin, "Kıyasıya müsabakalara sahne olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak düzenlediğimiz masa tenisi turnuvamız sona erdi. Turnuvaya katılan tüm sporseverlere teşekkür eder, dereceye giren Davut Keskin, Aydın Çakır ve Özdağ Erdoğan'ı tebrik ederim." dedi.

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