Kapaklı'da milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
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Kapaklı'da milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı

14.03.2022 13:09
Kapaklı'da milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı

Kapaklı ilçesinde hava muhalefeti sebebi ile ertelenen İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü bir dizi programla yapıldı.

Kapaklı ilçesinde hava muhalefeti sebebi ile ertelenen İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü bir dizi programla yapıldı.

Anma töreni Atatürk Anıtına Kapaklı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelengi sunumu ile başladı.

Ardından Kapaklı Atatürk Kültür Merkezinde devam eden anma programı Kapaklı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi ile sürdü.

Resim,şiir ve kompozisyon kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Belediye Başkanlığı, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapaklı'da milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika


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