Kapaklı'da Model Sanayi Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Model Sanayi Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in yanı sıra, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Natan Yakuppur, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

İNNO İcra Kurulu Başkanı Ali Yaman törende yaptığı konuşmada, bölge için önemli bir atılım olduğunu söyledi.

Merkezde yüksek istihdam modelinin gerçekleşeceğini belirten Yaman, "Bu kapsamda bölgemizdeki tüm yatırımcıları aramızda görmek isteriz. Merkezimiz ile işini büyütmek isteyenlere vazgeçemeyecekleri imkanlar sunuyoruz. İş insanlarına, sektörlerindeki lider kuruluşlara ulaşma ve ticaretlerini geliştirme imkanı sağlıyoruz."dedi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de bölgenin kalkınması, istihdamı için önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Daha sonra gelecek yıl tamamlanması planlanan merkezin temeli atıldı.