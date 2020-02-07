Kapaklı'da öğrencilere yönelik "sosyal medya" semineri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapaklı'da öğrencilere yönelik 'sosyal medya' semineri düzenlendi - Son Dakika

Kapaklı'da öğrencilere yönelik "sosyal medya" semineri düzenlendi

6 saat önce

Kapaklı ilçesindeki ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "sosyal medya" semineri gerçekleştirildi.

Kapaklı'da öğrencilere yönelik

Kapaklı ilçesindeki ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "sosyal medya" semineri gerçekleştirildi.

Sosyal medya uzmanı Deniz Unay tarafından verilen seminerde öğrencilere, sosyal medyanın etkileri, mobil yaşam, veri sermayesi oluşturulması ve korunması konularında bilgiler aktarıldı.

Unay, seminerde, teknolojinin kontrolsüz kullanımının olumsuz etkilerini anlatarak, "Ülkemizde son yıllarda hızla gelişen ve kullanım alanı giderek artan teknoloji cihazlarının kontrolsüz bir şekilde kullanılmaları, özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Öncelikle çocuklardan başlanarak aile ve toplum üzerinde teknoloji bağımlılığı farkındalığının oluşturulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Lisesi, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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