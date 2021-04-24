Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Z.K. yönetimindeki 34 FS 2942 plakalı otomobil ile M.C'nin kullandığı plakasız motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde çarpıştı.

Kapaklı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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