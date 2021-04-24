Kapaklı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Z.K. yönetimindeki 34 FS 2942 plakalı otomobil ile M.C'nin kullandığı plakasız motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü M.C. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika