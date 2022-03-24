Kapaklı'da ses yarışması düzenlendi - Son Dakika

Tekirdağ'da "Kapaklı Sesini Arıyor" yarışması gerçekleştirildi.

Kapaklı Belediyesi tarafından "Sahne senin, şarkını söyle" sloganıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen yarışma, beğeni topladı.

Yarışmanın finalinde özel jüri TRT sanatçısı Sami Aksu ile şair ve söz yazar Ahmet Selçuk İlkan, yarışmacılara başarı diledi.

8 finalistin yarıştığı gecede Hazar Sarımuratoğlu birinci, Şükrü Örnek ikinci, Eyüphan Turan ve Mert İnan üçüncü oldu.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilçede bir değişimi yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hamdolsun pandemiye, ekonomik sıkıntılara, savaşa rağmen Kapaklı'da bir değişimin fitilini ateşledik. Sosyal, kültürel, çevre ve yeşil alan, üstyapı, altyapı gibi birçok alanda sizlere hizmet etmeye, görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu yarışmamızla gençlerimize sahip çıkmak, onlara fırsatlar sunmak istedik. Yoğun bir katılım oldu. Değerli jüri üyelerimiz yarışmacılarımızla tek tek ilgilendi. Hem eğitimlerine katkı verdiler hem de bu akşam buraya gelmelerine vesile oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum."