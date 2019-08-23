Son Dakika Haberleri: Kapaklı'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kapaklı'da silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Kapaklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kapaklı'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Kapaklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki kişi ile Mustafa Sade arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüphelilerden biri Sade'yi silahla ayağından yaraladı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Mustafa Sade, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum
Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu HDP'liler tarafından oğlunun kaçırıldığını iddia eden anne isyan etti: Oğlum gelene kadar buradan ayrılmam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 18:11:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapaklı'da silahlı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]