Kapaklı'da trafik kurallarına uymayan 57 sürücüye ceza - Son Dakika

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uymayan 57 sürücüye para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde trafik denetimleri yapıldı.

Denetimlerde alkollü olduğu tespit edilen 34 sürücüye 79 bin 618 lira, aracıyla yüksek sesli müzik yayını yapan 14 sürücüye 2 bin 755 lira, abartı egzozlu araç kullanan 9 sürücüye de 15 bin 607 lira ceza uygulandı.

Yüksek sesli müzik yayını yapan araçlardaki ses sistemi söktürülürken, abartı egzozlu araçlar trafikten men edildi.