Kapaklı'da üniversiteliler ilçe sakinlerine "Sıfır Atık" projesini anlatıyor

Kapaklı ilçesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çerkezköy MYO öğrencileri, evleri ziyaret ederek "Sıfır Atık" projesi hakkında bilgi veriyor.

Kapaklı Belediyesi, geri dönüştürülebilen atıkları ilçe sakinlerinin evlerinden topluyor.

Çerkezköy MYO öğrencileri de evleri gezerek vatandaşlara projeyi anlatıyor ve broşür dağıtıyor.

Öğrencilerden Eray Bayrakcı, AA muhabirine, çevre bilinci oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bayrakcı, "Esnafa da bilgilendirici broşür ve zarflarımızı veriyoruz. Atıkların evlerden toplanacağı gün ve saatleri sticker olarak kapılara yapıştırıyoruz. Kağıt, plastik, metal ve cam atıklarını ayıran vatandaşlarımızın atıklarını belediye ekipleri belirlenen günlerde kapılarından topluyor." dedi.