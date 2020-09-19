Kapaklı'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kapaklı'da 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda Y.E.O. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve adreslerde bir miktar uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli aranıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:51 - Kaynak: AA
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