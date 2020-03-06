Kapaklı'da yöresel ürün üretim ve satış merkezi yapımı devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapaklı'da yöresel ürün üretim ve satış merkezi yapımı devam ediyor - Son Dakika

Kapaklı'da yöresel ürün üretim ve satış merkezi yapımı devam ediyor

6 saat önce

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yapımı devam eden Turizme Yönelik Yöresel Ürünler Üretim ve Satış Merkezinde incelemelerde bulundu.

Kapaklı'da yöresel ürün üretim ve satış merkezi yapımı devam ediyor, System.String[]

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yapımı devam eden Turizme Yönelik Yöresel Ürünler Üretim ve Satış Merkezinde incelemelerde bulundu.

Çetin, Atatürk Mahallesi'nde yapımı devam eden merkezdeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Çetin, yaptığı açıklamada, Kapaklı'ya değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti.

"Bölgemizin turizm sektöründe sürdürülebilir ve dengeli ekonomik gelişimine katkı verilmesi amacıyla Atatürk Mahallemizde inşaatına başladığımız Kapaklı Turizme Yönelik Yöresel Ürünler Üretim ve Satış Merkezinde çalışmalar hızla devam ediyor. Bölgemizin yöresel ürünleri ve el sanatlarının diğer bölge ve çevre illerde tanınırlığının ve bu ürünlere olan ilginin artırılması, yöre insanına, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. İçerisinde kadınlarımıza yönelik üretim atölyeleri ve yaptıkları ürünleri sergileyip satabilecekleri alanların da yer alacağı merkezimizin Kapaklı'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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