Kapaklı'daki ses yarışmasında Dilan Pamukçu birinci oldu - Son Dakika

Kapaklı'daki ses yarışmasında Dilan Pamukçu birinci oldu

01.04.2021 12:13
Kapaklı'daki ses yarışmasında Dilan Pamukçu birinci oldu, System.String[]

Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenen,16-30 yaş arası 108 yarışmacının katıldığı "Kapaklı Sesini Arıyor" isimli Türk Halk Müziği yarışmasının finali yapıldı.

Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenen,16-30 yaş arası 108 yarışmacının katıldığı "Kapaklı Sesini Arıyor" isimli Türk Halk Müziği yarışmasının finali yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmanın finalinde, Mutlu Eren Demir, Furkan Coşkun, Kadriye Mine Şahin, Azad Sağlık, Dilan Pamukçu, Çiğdem Çipli, Hüseyin Topaloğlu ve Muhammed Semih Yaşar birbirinden güzel türküleri seslendirdi.

Kazanan Dilan Pamukçu ve finalistlere Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin tarafından plaket ve ödül takdim edildi.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilen programda konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Vildan Koca, ilçede bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kapaklı'daki gençleri daha yakından tanımak, gençlerimize daha iyi hizmet vermek için çalışmaya başladık. Gençlerin sorun ve ihtiyaçlarına çözüm sunmak adına farklı faaliyetler hayata geçirerek çağı yakalayan, Türk kültür ve medeniyetinin değerlerini benimseyen, akademik gelişimini ilerletmiş, milli ve manevi değerlerle donatılmış sağlıklı genç nesiller yetiştirilmesini hedeflemekteyiz." dedi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise ilçenin, 81 ilden, farklı kültürden gelen insanların kardeşçe yaşadığı bir yer olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Spor Müdürlüğümüzün adını Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak değiştirerek kapsamını genişlettik. Trakya'da kadına şiddetin en fazla ilçe olduğumuzu görünce Kadın ve Aile Müdürlüğünü kurduk. Kadınlarımıza yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdik. Çocuk Akademisi ve Gündüz Bakımevi'nin temelini attık ve çok yakın bir zamanda Trakya'da benzeri olmayan modern bir yuvaya kavuşacağız. Gençlerimize yönelik halı saha ve basketbol sahaları yaptık. Kapalı tenis kortunun temelini attık. Gençlik Merkezi ve yüzme havuzunun temelini atacağız. Karaağaç bölgemize spor salonu kazandıracağız." Velhasıl olumsuzlukları olumlu hale getirmek için gençlerimize sahip çıkacağız."

Türk Halk Müziği, Mustafa Çetin, Kapaklı, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapaklı'daki ses yarışmasında Dilan Pamukçu birinci oldu - Son Dakika


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