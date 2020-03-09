Kapaklı'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapaklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Kapaklı'dan kısa kısa

6 saat önce

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, mobil ikram aracının etkinliklerde hizmet verdiğini söyledi.

Kapaklı'dan kısa kısa, System.String[]

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, mobil ikram aracının etkinliklerde hizmet verdiğini söyledi.

Çetin, yaptığı açıklamada, aracın her hafta farklı mahallelerde, okullardaki etkinliklerde, cenaze ve spor müsabakalarında hizmet verdiğini söyledi.

Bir bardak sıcak çorba, çay ile vatandaşla gönül köprüleri kurduklarını belirten Çetin, "Mobil ikram aracımız her gün okul önlerinde, çarşı bölgelerinde, semt pazarlarında, öğrencilerimize, işçi kardeşlerimize, esnafımıza ve dileyen tüm hemşehrilerimize ücretsiz olarak ikramda bulunmaya devam ediyor. Bu tür sosyal hizmetlerimiz kentimizde artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın hayır duaları bize yeter." ifadelerini kullandı.

Masa tenisi kursu kayıtları başladı

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, masa tenisi kursuna kayıtların başladığını bildirdi.

Çetin, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri spora teşvik etmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Belediyenin spor işleri müdürlüğü bünyesinde masa tenisi kursu açıldığını aktaran Çetin, "10-15 yaş grubu çocuklarımızın katılabileceği masa tenisi kursu kayıtlarımız başladı. Kursa katılmak isteyen çocuklarımız velileriyle birlikte 20 Mart günü mesai bitimine kadar belediyemiz 9. katta bulunan spor işleri müdürlüğümüze gelerek nüfus cüzdanı fotokopileriyle kayıt olabilecekler." dedi.

Mustafa Çetin, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse yakalandı Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, 86 yaşında hayatını kaybetti Bu yıl ikinci kez gözlemlenen Süper Ay, Adana'da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı

Son Dakika Haberleri
22:42 AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18...
22:41 - Erdoğan'dan gurbetçilere "koronavirüs" uyarısı
22:40 AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik...
22:36 Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti
22:36 Venezuela'dan muhaliflerin gösterileri öncesi savunma tatbikatı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 22:42:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapaklı'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]