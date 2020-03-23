Kapaklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Kapaklı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kazak Gölü Mesire Alanı'nı kapattı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, tüm dünyanın hassas bir süreçten geçtiğini söyledi.

Salgın nedeniyle tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Tüm uyarı ve duyurulara rağmen bazı vatandaşlarımızın piknik yapmaya devam etmesi nedeniyle önlemlerimizi arttırdık. Bu kapsamda Kazak Gölü Mesire Alanı'mızda denetimlerimizi sıklaştırdık ve vatandaşlarımızı da uyararak alanımızı boşalttık. Geçici bir süreliğine alanımızı vatandaşlarımızın kullanımına kapattık. Her şey sağlığımız için. Halkımızdan isteğimiz mümkün oldukça evlerinde kalmaları."

Nikah kıydıracak vatandaşlara uyarı

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda, nikahların törensiz ve iki şahit eşliğinde kıyılacağını bildirdi.

Çetin, "Nikah kıyma işlemi sadece belediyemiz nikah salonunda gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımız mevcutta bulunan müracaatlarını belediyemizin evlenme birimine başvurarak iptal edebilir veya erteleyebilir. Yabancı uyruklu vatandaşların ise nikah müracaatları geçici bir süre kabul edilmeyecektir." dedi.