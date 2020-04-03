Kapaklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Çetin yapımı devam eden Hükümet Konağı'nı ziyaret etti.

Hamitoğlu ve Çetin, burada çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Çetin daha sonra yaptığı açıklamada, bir taraftan koronavirüs salgını ile mücadele ederken diğer taraftan da ilçelerini emin adımlarla geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Polis karakoluna dezenfektan desteği

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kapaklı Polis Karakoluna maske, kolonya, dezenfektan verdi.

Çetin, vatandaşların sağlığı ve huzuru için polislerin 7/24 görev başında olduğunu belirtti.

Bugün bazı dezenfektan malzemelerini Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettiklerini aktaran Çetin, hep birlikte, el ele vererek bu süreci aşacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan ilçede semt pazarları girişlerine el dezenfekte noktası kuruldu. pazara gelen vatandaşlar elleri dezenfekte ediyor.

Ayrıca ilçede, vatandaşların evde kalmaları konusunda da polis ve zabıta ekipleri tarafından anonslar yapılıyor.