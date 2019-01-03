Son Dakika Haberleri: Kapaklı Devlet Hastanesi C Sınıfına Yükseldi

Kapaklı Devlet Hastanesi C Sınıfına Yükseldi

1 saat önce

Kapaklı Devlet Hastanesi C sınıfına yükseldi.

Kapaklı Devlet Hastanesi C Sınıfına Yükseldi, System.String[]
Kapaklı Devlet Hastanesi C sınıfına yükseldi.

Kapaklı Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Doktor Mustafa Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapaklı Devlet Hastanesi'nin D sınıfından C sınıfına yükseldiğini belirtti.

Bu durumun hekim sayısında artışı beraberinde getireceğini aktaran Saraç, şu an hastanede uzman hekim, pratisyen hekim, sağlık memuru, yardımcı sağlık personeli ve sürekli işçi olmak üzere 146 personelin görev yaptığını ifade etti.

Saraç, C sınıfı hastane olmakla vatandaşın aynı branşta farklı hekim tercih hakkı olabileceğini belirterek, "Hekim sayımızın artışı ile beraber hastanemize gelen hastalarımızın aynı branşta farklı hekim tercih hakkı olabilecek. Bunun yanı sıra hastanemizde birinci basamak yoğun bakım ünitesi de açılacak." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:18 Kaynak: AA

Sağlık Memuru, Devlet Hastanesi, Kapaklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu 2018 Yılı Enflasyon Rakamları, 5,45 Bandında Seyreden Doların Ateşini Düşürmedi

Son Dakika! Milyonların Maaş Zammını Belirleyen Enflasyon Rakamları Açıklandı Turgut Altınok AK Parti'den Aday Olunca, Kızı İYİ Parti'den İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 10:36:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapaklı Devlet Hastanesi C Sınıfına Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]