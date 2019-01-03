Kapaklı Devlet Hastanesi C Sınıfına Yükseldi
1 saat önce
Kapaklı Devlet Hastanesi C sınıfına yükseldi.
Kapaklı Devlet Hastanesi
C sınıfına yükseldi.
Kapaklı Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Doktor Mustafa Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapaklı Devlet Hastanesi'nin D sınıfından C sınıfına yükseldiğini belirtti.
Bu durumun hekim sayısında artışı beraberinde getireceğini aktaran Saraç, şu an hastanede uzman hekim, pratisyen hekim, sağlık memuru, yardımcı sağlık personeli ve sürekli işçi olmak üzere 146 personelin görev yaptığını ifade etti.
Saraç, C sınıfı hastane olmakla vatandaşın aynı branşta farklı hekim tercih hakkı olabileceğini belirterek, "Hekim sayımızın artışı ile beraber hastanemize gelen hastalarımızın aynı branşta farklı hekim tercih hakkı olabilecek. Bunun yanı sıra hastanemizde birinci basamak yoğun bakım ünitesi de açılacak." diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:18 Kaynak: AA
Son Dakika! Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu
2018 Yılı Enflasyon Rakamları, 5,45 Bandında Seyreden Doların Ateşini Düşürmedi
Son Dakika! Milyonların Maaş Zammını Belirleyen Enflasyon Rakamları Açıklandı
Turgut Altınok AK Parti'den Aday Olunca, Kızı İYİ Parti'den İstifa Etti