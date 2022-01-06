Kapaklı Devlet Hastanesinde "Fizik Tedavi Servisi ve Ünitesi" açıldı - Son Dakika

Kapaklı Devlet Hastanesinin 15 yataklı ve günde 75 hasta ağırlayabilecek Fizik Tedavi Servisi ve Ünitesi'nin açılışı yapıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, açılışa katılarak servis ve ünitenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başhekim Op. Dr. Levent Alper ise hastanede geçen yıl 248 bin 792 hastaya hizmet verildiğini, 107 bin Kovid-19 aşısı yapıldığını söyledi.

Açılış törenine Kaymakam Bayram Sağır, Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram katıldı.

Vali Yıldırım açılışın ardından yapımı süren ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi ve Kapaklı Belediyesi tarafından yapılan Gündüz Bakımevi inşaatlarında incelemelerde bulundu.