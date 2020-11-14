Kapaklı Devlet Hastanesinin inşaat ruhsatı imzalandı - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yönetimince yaptırılacak Kapaklı Devlet Hastanesinin inşaat ruhsatı imzalandı.

Ç OSB Kapaklı Devlet Hastanesinin yer tesliminin yapılmasının ardından şantiye kuruldu.

Hastanenin inşaat ruhsatı ise Çerkezköy OSB'de düzenlenen törenle imzalandı.

İmza töreninde konuşan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, şunları kaydetti:

"70 dönümlük bir arazi üzerinde kapalı alanı 20 bin metrekare olacak hastanemizin Kapaklı'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu konuda ÇOSB Bölge Müdürlüğü nezdinde başkanımız Eyüp Sözdinler'in emekleri çok fazla var. Gerçekten önemli bir ihtiyacı Kapaklı'mıza kazandırdıkları için halkımız bölgemiz ve ülkem adına kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir esere imza atıyorlar, ben de ruhsatı imzalıyorum inşallah. Hayırlısı olsun."

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ise "Başkanımız Mustafa Çetin'in katkıları, defalarca Ankara'ya gidip gelmeleriyle hastane konusunu sonunda çözüme kavuşturduk. Şantiye alanımızı hazırladık. İnşaat ruhsatımızı da başkanımızın elinden alıyoruz. Kapaklı halkımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Ağustos ayında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve protokol üyelerinin katılımıyla Tekirdağ Valiliğinde hastane yeri devir teslim protokolü gerçekleştirilmişti.