Kapaklı ilçesinde Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Kapaklı'da bu yıl 2.'si düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları'na geniş katılım sağlandı. Turnuvada 139 öğrenci şampiyonluk için mücadele etti.

Kapaklı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu işbirliğiyle Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın 2'incisi bu yıl Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.

Turnuvada öğrenciler mangala, pentago, equilibrio, qbitz, küre oyunlarında yarıştı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada Kapaklı'da okuyan öğrencilerin her şeyin en iyisine layık olduğunu söyledi.

Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade eden Çetin, "Burada derece yapan öğrencilerimizi bölge şampiyonalarına göndereceğiz. Amacımız öğrencilerimizi her alanda geliştirmek. Bu anlamda da Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Kapaklımızda okuyan çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. 30 bin öğrencimiz var, hepsi bizlerin gururu olacaktır." dedi.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere kupaları ve madalyaları protokol mensupları tarafından verilirken katılımcı tüm öğrencilere katılım sertifikası verildi.

Turnuvaya Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.