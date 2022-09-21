Kapaklı'da kamu kurumlarının idarecileri halı sahada maç yaptı - Son Dakika
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Kapaklı'da kamu kurumlarının idarecileri halı sahada maç yaptı

21.09.2022 11:38
Kapaklı'da kamu kurumlarının idarecileri halı sahada maç yaptı

Kapaklı ilçesinde Kaymakam Bayram Sağır ve diğer kamu kurumlarının idarecileri halı sahada maç yaptı.

Kapaklı ilçesinde Kaymakam Bayram Sağır ve diğer kamu kurumlarının idarecileri halı sahada maç yaptı.

Kapaklı Samsun Alaçamlılar Derneği'nin "devlet millet el ele" sloganıyla düzenlediği organizasyonda Kaymakam Sağır, Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kamu kurum müdürleri ve dernek üyeleri halı sahada karşılaştı.

Kaymakam Sağır, ilçede devlet-millet kaynaşmasının önemli olduğunu söyledi.

Çetin ise vatandaşlarla kaynaşıp bu tür organizasyonlara katılmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Mustafa Çetin, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapaklı'da kamu kurumlarının idarecileri halı sahada maç yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapaklı'da kamu kurumlarının idarecileri halı sahada maç yaptı - Son Dakika
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