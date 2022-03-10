Çerkezköy'de yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kapaklı ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kapaklı Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdiğini belirterek, "Ekiplerimiz yol açma ve tuzlama çalışmalarını tüm cadde ve sokaklarımızda sürdürüyor. Vatandaşlarımızın olumsuz bir durum ile karşılaşmaması için aralıksız çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan ekipler fabrikaların vardiya değişimi saatlerinde yol temizleme çalışmaları için hazır bekletiliyor.

Saray ilçesinde de belediye ekipleri cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Çerkezköy ilçesinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Parklara giden çocuklar kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Çocuklardan Abdurrahim Adıgüzel uzun süredir kara hasret kaldıklarını belirterek, "Bu karı görüp de evde durmak mümkün değil. Parklara akın ettik, çok eğleniyoruz." dedi.