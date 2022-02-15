Kapaklı'ya atanan 150 öğretmenle tanışma toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Kapaklı ilçesine atanan 150 öğretmenle tanışma ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Bayram Sağır, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediye arasında güzel bir uyum olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin hızlı büyüyen, gelişen bir ilçede görev yapacaklarını belirten Sağır, şöyle konuştu:

"Kısa ve orta vadede okula ihtiyacımız var. İnşallah devlet ve hayırsever işbirliğiyle bu ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Eğitimin niteliğini artırma çalışmalarımız da devam ediyor. Kapaklı'yı eğitim noktasında marka haline getirmek için ciddi bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki 5 sene içerisinde ilimizde birinci seviyeye gelip, kalıcı olma hedefimiz var. Sizlerin de bu noktada destek vereceğine inancım tam. Sizlerden topluma örnek, ebeveynlerin elinin ulaşamadığı çocuklara rehber olmanızı istiyoruz. Güzel bir ilçeye geldiniz. Zaman içerisinde burayı daha çok seveceğinize inanıyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise yaklaşık 3 yıldır görev yaptığı ilçeye değer katmak için çalıştıklarını ifade etti.

Öğretmenlerin beyin gücünden, heyecanından faydalanmak istediklerini aktaran Çetin, "Tanış olalım, hep beraber sorunlarımızı paylaşalım, bir yol haritası belirleyelim. Göreve geldiğimiz günden itibaren gerçekten önemli hizmetler yaparak devletimizin ve hayırseverlerimizin ilçemize daha fazla okul yapmasına vesile olduk. Daha da fazlası olması için ciddi gayret içerisindeyiz." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz ise "130 öğretmen ilk atama olarak, 20 öğretmenimiz de il dışı tayinle maarif ordumuza katıldı. Öğretmen sayımız bin 300'ü geçmiş, öğrenci sayımız da 31 bine ulaşmış durumda. Sizler anne babalarınızın bizlere emanetesiniz. Elimizden gelen tüm desteği sizlere sağlayacağız. Hepinize hoş geldiniz diyorum." dedi.