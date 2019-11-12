yazar Alişan Kapaklıkaya, "İnsanlar sizin ne söylediğinizden çok ne yaptığınıza bakar. İnsana sevginizi gösterin" dedi.



Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, Yarımca Kültür Merkezi'nde Körfezliler ile buluştu. Konferansa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Levent Yılmaz ve Osman Yurt, İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, STK temsilcileri, dernek yöneticileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Salonun tamamen dolduğu programda "Etkili iletişim ve motivasyon" konulu söyleşi gerçekleştiren Alişan Kapaklıkaya, insana karşı yapılan bazı hataların derin yaralara yol açabileceğini ifade etti.



İki bölüm halindeki programın ikinci bölümünde vatandaşların sorduğu sorular, Kapaklıkaya tarafından cevaplandırdı. Program sonrasında Başkan Şener Söğüt plaket, eşi Hatice Söğüt de pişmaniye takdim etti. Kapaklıkaya daha sonra vatandaşlara imza dağıttı. - KOCAELİ