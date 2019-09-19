Son Dakika Haberleri: Kapalı alanda sigara içen ve içirenlere ceza yağdı
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Kapalı alanda sigara içen ve içirenlere ceza yağdı

56 dakika önce

MUĞLA'da, bu yılın ilk 9 ayında 'Dumansız Hava Sahası' kapsamında, 51 bin 265 denetim yapıldı.

Kapalı alanda sigara içen ve içirenlere ceza yağdı, System.String[]
MUĞLA'da, bu yılın ilk 9 ayında 'Dumansız Hava Sahası' kapsamında, 51 bin 265 denetim yapıldı. İhlal tespit edilen 181 işletmenin sahibine toplam 579 bin, 73 kişiye de toplam 12 bin liralık ceza uygulandı.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, 4207 sayılı 'Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun' kapsamında denetimler sürdürülüyor. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Sağlık Müdürü İskender Gencer ve Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'ın katılımı ile işletmelerde sigara denetimi yapıldı. Kafe ve restoranların da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 işletmeye yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, karşılarında protokol üyelerini görenler ise şaşkınlık yaşadı. Denetim sonrası açıklama yapan Kaymakam Yıldız, "Vatandaşımız yasağa uyuyor ve riayet ediyor. Denetimler sıklıkla yapıldığı takdirde vatandaşımız böyle bir bilince ulaşmış. Muğla bir tütün memleketi olmasına rağmen sigara içimi gittikçe düşüyor" dedi.
İl Sağlık Müdürü Gencer de "Muğlalıların bu konudaki hassasiyetini bizzat yerinde görüp tespit ettik. Denetlediğimiz işletmelerde herhangi bir cezai durum olmadı. Muğlalılara bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Öte yandan bu yılın ilk 9 ayında, 'Dumansız Hava Sahası' kapsamında, il genelinde 51 bin 265 denetim yapıldı. İhlal tespit edilen 181 işletmenin sahibine 579 bin, 73 kişiye de 12 bin liralık ceza kesildi.


Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:07 Kaynak: DHA
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