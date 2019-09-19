Kapalı alanda sigara içen ve içirenlere ceza yağdı

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Türk bayrağının gölgesindeki hayalet köyde uzun yıllardır kimse yaşamıyor

Kılıçdaroğlu'ndan '2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım' diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil