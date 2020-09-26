'Kapalı alanda spor yaparken mutlaka maske takın' - Son Dakika

'Kapalı alanda spor yaparken mutlaka maske takın'

Spor yaralanmaları tedavisinde uzman olan Doç. Dr. Fatih Karaaslan, koronavirüs salgını sürecinde spor salonlarında ekstra önlem alınması gerektiğini belirtti.

'Kapalı alanda spor yaparken mutlaka maske takın', System.String[]

Spor yaralanmaları tedavisinde uzman olan Doç. Dr. Fatih Karaaslan, koronavirüs salgını sürecinde spor salonlarında ekstra önlem alınması gerektiğini belirtti. Spor salonunun açık hava bölümünün ya da bahçesinin bulunmasına ya da bu tarz salonların tercih edilmesi gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Karaaslan, son zamanlarda yayımlanan akademik makalelerde yer alan bilgilere dikkat çekti. Koronavirüsün kapalı alanda 3 saate yakın havada asılı kaldığını belirten Doç. Dr. Karaaslan, "Son zamanlarda yayımlanmış ciddi akademik yayınlar gösteriyor ki; Covid-19 virüsü kapalı ortamlarda yaklaşık 3 saat kadar canlılığını, aktivitesini koruyabiliyor. Dolayısıyla kapalı ortamda spor yaparken bir de kişisel koşularla spor yaparken sosyal mesafeye dikkat ederek, bu aerosollerin bulaşıcılığını azaltmamız lazım" diye konuştu.

'SPOR MALZEMELERİ KİŞİSELLEŞTİRİLMELİ'

Spora giderken ya da spor yaparken kullanılan malzemelerin kişisel olmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Karaaslan, kişiselleştirilemeyen spor aletlerinin ise kullanılmadan önce mutlaka dezenfeksiyon kurallarına uygun olarak temizlenmesi konusunda uyarılarda bulundu. Spor salonu işletmecilerine de büyük görev düştüğünü belirten Doç. Dr. Karaaslan, açık alanda spor yapacak olanların kendi şehirlerinin Covid-19 analizini yapabileceklerini söyleyerek, "Bu risk analizi yapıldıktan sonra açık havada oksijeni bol olan bir ortamda, düşük tempolu, yaşa uygun, sporcunun mevcut bir hastalığı var veya yok ona göre sportif aktivite, küçük tempolu yürüyüşten koşuya kadar başlanabilir. Bu esnada sosyal mesafe kuralına uyma, açık havada daha mümkün olacağı için maskeleri biraz açabilirler."

'MUTLAKA MASKE TAKIN'

Spor yaparken kalp atış hızının arttığını aktaran Doç. Dr. Karaaslan, buna bağlı olarak da soluk artışının ve soluk derinliğinin arttığını belirtti. Doç. Dr. Karaaslan, "Dolayısıyla 'spor yaparken maske takmayın, birtakım yan etkiler olabilir' inancının tam aksine kapalı alanda spor yapılıyorsa mutlaka maske kullanılmasını tavsiye ediyorum. Eğer spor salonlarında açık hava imkanı yoksa, bahçesi yoksa ya da havalandırma sistemi yoksa bu tür yerleri de asla tavsiye etmiyorum" dedi.

'Kapalı alanda spor yaparken mutlaka maske takın'
'Kapalı alanda spor yaparken mutlaka maske takın'
'Kapalı alanda spor yaparken mutlaka maske takın'

Fatih Karaaslan, Koronavirüs, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:37

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık 'Kapalı alanda spor yaparken mutlaka maske takın' - Son Dakika

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